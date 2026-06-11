День России 2026 в Новосибирске: полная программа праздника по площадкам

12 июня новосибирцы вместе со всей страной отметят День России. Власти города и области подготовили масштабную программу, которая охватит парки, концертные залы и площадки в муниципальных районах. Основной массив мероприятий запланирован непосредственно на праздничный день, однако часть активностей растянется на несколько суток.

Главной точкой притяжения в Новосибирске станет Михайловская набережная, где развернётся ежегодный форум национальных культур «#ЭтоРоссия». Гостей ждут интерактивные зоны, национальные подворья и выступления творческих коллективов. Не останутся в стороне и городские парки. В «Сосновом бору» для посетителей проведут разнообразные мастер-классы. В «Берёзовой роще» программа обещает быть ещё насыщеннее: к мастер-классам добавятся аквагрим, подвижные игры, а также зоны с большими шахматами и шашками.

Праздничные мероприятия выйдут далеко за пределы областного центра. В Карасукском районе запланированы патриотическая акция «Триколор» и мотопробег. Кыштовский район примет сразу два крупных события — Всероссийский фестиваль русской кухни и XII Межрайонный фестиваль национальных традиций «Венок дружбы». В Баганском районе пройдёт фестиваль «Душа России». Все эти события назначены в основном на 12 июня.

Праздничная программа не ограничится одним днём. С 12 по 14 июня в фойе Новосибирского областного театра кукол будет работать тематическая выставка, приуроченная ко Дню России. А завершающим аккордом станет XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Он пройдёт 13 июня в 11:00 на фестивальной поляне в деревне Большой Оёш Колыванского района.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на День России.