Главгосэкспертиза одобрила проект терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области

Проект строительства контейнерного терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области успешно прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдано 8 июня, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений экспертизы.

Как сообщает «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергея Максимова, в проектную документацию были внесены корректировки, учитывающие конструктивные особенности комплекса. Это, по словам Максимова, открывает путь к вводу терминала в эксплуатацию до конца 2026 года. Ранее запуск планировался на 2025 год, однако сроки пришлось сдвинуть из-за задержки с получением разрешительных документов. Итоговый объем инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей.

Терминал возводится на территории Промышленно-логистического парка «Восточный», общая площадь которого составляет 31 гектар, а число резидентов достигло девяти компаний. Реализацией занимается ООО «Терминал Восточные ворота», входящее в группу компаний «Максимум» и являющееся якорным резидентом парка.

Новый логистический комплекс займется обработкой и перевалкой контейнерных поездов, мультимодальными перевозками, складской обработкой, таможенным оформлением и техническим сопровождением грузов. Планируемая мощность единовременного хранения составит около семи тысяч ДФЭ. К 2027 году грузооборот терминала рассчитывают довести до 150 тысяч ДФЭ в год, а к 2030 году выйти на показатель в полмиллиона ДФЭ ежегодно.

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