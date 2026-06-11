Количество новосибирских водителей без ОСАГО существенно не изменится даже после удешевления полиса

Председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков высказал мнение о том, что число водителей без полиса ОСАГО продолжит расти, несмотря на недавнее снижение стоимости страховки.

11 июня Банк России объявил о снижении территориального коэффициента по ОСАГО в Новосибирской области. Новые значения вступят в силу 22 июня 2026 года, согласно указанию, зарегистрированному Минюстом России. Для Новосибирска коэффициент снизился с 3,12 до 2,34, что значительно облегчит финансовую нагрузку на автовладельцев. В соседних городах также произошло заметное снижение: в Бердске коэффициент упал с 2,48 до 1,86, а в Искитиме — с 2,32 до 1,74. Для остальных населённых пунктов области коэффициент уменьшился с 2 до 1,5.

Пересмотр тарифов стал возможен благодаря усилиям региональных властей в борьбе с мошенническими действиями в сфере ОСАГО. По данным правоохранительных органов, за первые четыре месяца 2026 года было возбуждено 217 уголовных дел по заявлениям страховщиков. Средняя стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковых автомобилей в регионе за этот период составила 10,9 тысячи рублей, а средняя выплата достигла 151,2 тысячи рублей. В дальнейшем корректировка коэффициента будет производиться в зависимости от убыточности и результатов принятых мер.

Вячеслав Ашурков подчеркнул, что снижение коэффициента — это позитивная новость, однако отметил, что многие водители уже привыкли ездить без ОСАГО и не ощущают угрозы со стороны правоохранительных органов. «Сейчас многие поняли, что их никто не останавливает и не наказывает, и даже при снижении коэффициента 2,34 они не увидят необходимости в покупке полиса», — добавил он. По его мнению, резкого увеличения объёма продаж полисов ОСАГО не произойдёт, и число водителей без страховки может продолжить расти.