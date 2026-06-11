Магнитные бури 11 июня: ждать ли новосибирцам мощный геошторм

11 июня на Земле ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. Таков прогноз специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Днём по новосибирскому времени возможны возмущения силой в четыре балла, что означает возбуждённую магнитосферу. Однако к вечеру она придёт в спокойное состояние. И до конца месяца никаких возмущений больше не прогнозируется.

Однако, напомним, что это лишь предварительный прогноз – он может измениться.

Ранее агроном Илья Воробьёв рассказал Сиб.фм о том, как спасти урожай в аномальное лето 2026 года.