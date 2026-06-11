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82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 12:51
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 11:51
общество

Магнитные бури 11 июня: ждать ли новосибирцам мощный геошторм

Фото: Сиб.фм
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11 июня на Земле ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. Таков прогноз специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Днём по новосибирскому времени возможны возмущения силой в четыре балла, что означает возбуждённую магнитосферу. Однако к вечеру она придёт в спокойное состояние. И до конца месяца никаких возмущений больше не прогнозируется.

Однако, напомним, что это лишь предварительный прогноз – он может измениться.

Ранее агроном Илья Воробьёв рассказал Сиб.фм о том, как спасти урожай в аномальное лето 2026 года.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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