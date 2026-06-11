Минтранс Новосибирской области подал новый иск к строителям Центрального моста

Министерство транспорта Новосибирской области инициировало очередную тяжбу с дочерней структурой группы «ВИС», которая занимается строительством Центрального моста. Иск в интересах региона поступил в Арбитражный суд НСО 10 июня.

Минтранс намерен взыскать с ООО «Сибирская концессионная компания» 23 миллиона рублей. Заявление пока не принято к производству, и, вероятно, претензии связаны с нарушением условий концессионного соглашения на строительство четвёртого моста.

Ранее ведомство уже предъявляло целый ряд исков к дочерней компании группы «ВИС» из-за срыва графика работ. Самый крупный из них на сумму почти 230 миллионов рублей был подан в феврале этого года. Сейчас он находится на рассмотрении арбитража, и 3 июня суд в очередной раз предложил сторонам принять меры к достижению мирового соглашения. Тем временем в мае стало известно, что «Сибирская концессионная компания» в судебном порядке добилась продления срока достройки Центрального моста до декабря 2026 года. Официально объект всё ещё не введён в эксплуатацию, поскольку не завершены работы по дорожным развязкам.

Ранее сообщалось, что Барабинский суд займётся иском прокурора о кресле-коляске для осуждённого инвалида.