На станции «Речной вокзал» в Новосибирске установили автоматы для продажи билетов

В новосибирском метрополитене на станции «Речной вокзал» заработали два билетопечатающих автомата. Их разместили в вестибюле со стороны выхода к платформе, сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород». Теперь пассажиры пригородных поездов могут оформить проездные документы прямо на месте, однако оплата принимается только безналичным способом.

«Речной вокзал» входит в число самых загруженных остановок региона, и новые терминалы призваны ускорить оформление билетов и сделать посадку более комфортной. Ранее, в мае, аналогичные автоматы появились на станциях «Обское море», «Береговая» и на платформе ПЛП. Всего на территории Новосибирской области сейчас действуют 102 терминала самообслуживания для электропоездов.

Цифры говорят о востребованности такого формата. За первые пять месяцев 2026 года пассажиры приобрели бесконтактным способом 4 миллиона билетов, что на 8 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что свыше 18 тысяч пассажиров новосибирского метро оплатили проезд улыбкой в мае.