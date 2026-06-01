сегодня 10:50
общество

Свыше 18 тысяч пассажиров новосибирского метро оплатили проезд улыбкой в мае

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Сервис оплаты проезда с помощью биометрии, запущенный в Новосибирском метрополитене в ноябре прошлого года, продолжает набирает популярность. Только за май им воспользовались почти 18,6 тысячи пассажиров. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, это в четыре раза превышает показатели первого месяца работы системы.

Всего же за время существования сервиса через терминалы с функцией распознавания лиц прошли 93,6 тысячи человек. Оплатить проезд улыбкой может клиент любого банка, для этого достаточно просто посмотреть в камеру на турникете.

На сегодняшний день все станции новосибирской подземки оснащены биометрическими терминалами. Ежемесячный прирост пользователей подтверждает востребованность технологии.

Наталья Шлюшинская
журналист

