Новосибирское метро по новой схеме может выйти за границы города к 2050 году

Новосибирское метро в перспективе может пересечь административные границы города. Новую генеральную схему развития метрополитена до 2050 года разрабатывает ОАО «Минскметропроект». Документ предусматривает не только продление действующих линий, но и развитие рельсового транспорта в составе всей агломерации. В рамках стратегии планируется заранее резервировать территории под будущую инфраструктуру, в том числе за пределами Новосибирска.

Отдельное внимание уделяется текущим ограничениям системы. В метрополитене эксплуатируется 30 составов, однако действующее депо рассчитано лишь на 20 канав, что создаёт острый дефицит мест для отстоя поездов. Поэтому строительство второго депо рассматривается как одна из приоритетных задач, а в долгосрочной перспективе их число может увеличиться до шести.

Ближайшие планы связаны с Дзержинской линией. Уже завершено проектирование второго тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива», сейчас проект проходит экспертизу. На первом этапе дальнейшего развития предусмотрено продление Дзержинской линии в восточном направлении с выходом к площадке будущего второго электродепо. Также планируется сформировать полноценную схему движения с оборотными тупиками и местами отстоя составов. Следующим этапом станет продление линии ещё на две станции и организация пересадки к автовокзалу на Гусинобродском шоссе. После разгрузки действующего депо и реализации первоочередных проектов на Дзержинской линии город сможет вернуться к развитию Ленинской линии, включая станции «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов».

Ранее сообщалось, что на ремонт 6 километров трассы в Новосибирской области выделили более 384 миллионов.