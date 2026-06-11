Новосибирцам рассказали, сколько составят декретные выплаты в 2026 году

Жителям Новосибирской области назвали размер пособия по беременности и родам в 2026 году. Декретные выплаты в стране ежегодно индексируются, и в этом году они заметно подросли. Минимальные суммы увеличились более чем на 20 процентов по сравнению с 2025 годом, поскольку федеральный МРОТ повысился с 22 440 до 27 093 рублей.

Теперь при нормальной беременности за 140 дней женщина получит минимум 124 702 рубля. При осложнённых родах, когда срок больничного составляет 156 дней, выплатят 138 954 рубля, а при многоплодной беременности за 194 дня — 172 802 рубля. Максимальные размеры пособия также выросли: от 955 836 рублей за 140 дней до 1 324 516 рублей за 194 дня.

Декретные рассчитываются исходя из среднего заработка женщины за последние два года. В базу включаются все выплаты, с которых начислялись страховые взносы. Если стаж оказался небольшим или заработок был низким, применяется минимальный размер пособия, привязанный к МРОТ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина предпенсионного возраста родила здорового сына.