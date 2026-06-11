Пригородный поезд Новосибирск — Барабинск задержали из-за ремонта путей 11 июня

Сегодня, 11 июня, пригородный поезд №7131, следующий по маршруту Новосибирск — Барабинск, курсирует с изменённым расписанием.

Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород», корректировка вызвана плановым ремонтом железнодорожного пути.

Со станции Новосибирск-Главный состав отправился в привычные 6:40. Однако на станции Труновское график сдвинется: поезд покинет платформу в 11:00, что на 12 минут позже обычного. Соответственно, конечная станция Барабинск встретит пассажиров с такой же задержкой — в 11:20. Перевозчик просит граждан заранее планировать поездки с учётом этих изменений, подчеркнув, что технические работы необходимы для поддержания безопасного состояния путей.

Ранее сообщалось, что в метро Новосибирска произошел сбой из-за неисправности поезда.