Ремонт дорог на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске стартует 15 июня

В понедельник, 15 июня, на Плющихинском жилмассиве начнётся долгожданный ремонт дорог. Об этом 11 июня сообщили в мэрии Новосибирска. Обновить дорожное полотно планируют на двух улицах — Татьяны Снежиной и Волочаевской.

Работы разделили на три этапа. Первым подрядчик МКУ «УДС» зайдёт на улицу Татьяны Снежиной и отремонтирует участок от дома № 43 до пересечения с Волочаевской. Затем эстафету примет МКУ «Октябрьское», которое приведёт в порядок саму Волочаевскую в сторону улицы Лазурной. Третий этап охватит отрезок улицы Татьяны Снежиной от улицы Виталия Потылицина до Плющихинской.

Местные жители давно жаловались на состояние дорог в этом микрорайоне. В мае в соцсетях разошлись фотографии огромной лужи у остановки «Сквер», которая после дождя превратилась в настоящее море. Вода заливалась в салон автобуса через двери, и пассажиры промокали. Некоторые автомобилисты и вовсе теряли в этой луже государственные номера.

Ранее сообщалось, что новосибирская область вложит 1,3 миллиарда рублей в инфраструктуру промпарка до 2028 года.