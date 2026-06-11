Синоптики раскрыли, каким будет июль 2026 года в Новосибирске

Синоптики составили прогноз погоды на июль 2026 года в Новосибирске. Аномальной жары выше +30 градусов не ожидается. Днём воздух будет прогреваться от +16 до +29 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до +7. Месяц обещает быть дождливым и временами грозовым.

Согласно данным Gismeteo, осадки начнутся с первых дней июля и зарядят примерно на десять суток. В этот период температура не поднимется выше +21 градуса. Во второй половине месяца дожди прекратятся, но сохранится облачность.

Сервис RusMeteo также прогнозирует начало осадков с 1 июля, а пик ливней ожидается с 14 по 23 июля. Днём столбики термометров смогут достигать +29 градусов, однако к концу месяца похолодает до +16.

По информации «Яндекс Погоды», июль окажется прохладным. Максимальная температура составит +25 градусов. Дождливых дней прогнозируется много, но без сильных ливней. Небольшое окно для солнечной погоды придётся на период с 13 по 17 июля.

Ранее сообщалось, что дождь и похолодание до +23 градусов придут в Новосибирск к 12 июня.