Средний бюджет ремонта в Новосибирске составил 300 тысяч рублей

Аналитики Авито выяснили у жителей Новосибирска, собираются ли они делать ремонт, что именно хотят изменить в своих квартирах и как распределяют обязанности в семье. Результатами опроса они поделились с Сиб.фм. Оказалось, что ремонтные вопросы чаще решают сообща, однако восьми из десяти горожан это не мешает время от времени ссориться из-за стройки.

Большинство опрошенных, 61 процент, планируют заняться ремонтом в обозримом будущем или уже находятся в процессе. Из них 14 процентов прямо сейчас ведут работы, 17 процентов намерены начать в ближайшие полгода, а 29 процентов — в течение трёх лет. Самые активные — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего речь идёт о косметическом ремонте, на который настроены 50 процентов. Ещё 23 процента хотят лишь слегка освежить интерьер без серьёзных строительных вмешательств. По 7 процентов признались, что будут переделывать неудачный ремонт или обустраивать квартиру в новостройке с нуля. Капитальный ремонт вторичного жилья и подготовку к продаже или сдаче в аренду выбрали по 6 процентов, причём в последнем случае лидирует молодёжь.

Для всех этих перемен чаще всего закупают краску, строительные смеси, плитку или ламинат, розетки и выключатели, а также двери и окна. Зумеры в основном нацелились на системы хранения, мягкую мебель, декор и бытовую технику. Средняя сумма, которую новосибирцы планируют потратить на ремонт, составляет 300 тысяч рублей. При этом 29 процентов надеются уложиться в 100 тысяч, а 35 процентов закладывают от 100 до 300 тысяч. Ещё 23 процента готовы потратить от 300 до 500 тысяч рублей, а оставшиеся 14 процентов — более полумиллиона.

Организацией ремонта и выбором материалов члены семьи занимаются совместно в 32 процентах случаев. В четверти семей это мужская обязанность, а в 20 процентах — женская. Молодёжь чаще обращается за помощью к родственникам или привлекает профессионалов. При этом 8 из 10 респондентов не скрывают, что ремонт становился поводом для споров. Чаще всего камнем преткновения оказывались выбор цвета стен или плитки, а также стиль интерьера. Среди зумеров 17 процентов ссорились из-за желания воплотить идеи из Pinterest.

Ранее сообщалось, что в Бердске начали ремонт взрослой поликлиники.