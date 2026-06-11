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общество

Средняя зарплата в Новосибирской области вплотную подошла к 100 тысячам рублей

Фото: Сиб.фм
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Средняя заработная плата в Новосибирской области приближается к отметке в 100 тысяч рублей.

Новосибирскстат обнародовал свежие данные, согласно которым за первый квартал текущего года доходы жителей региона превысили 91 тысячу рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем на 11 процентов.

Впрочем, в статистическом ведомстве делают оговорку: с учётом инфляции реальный рост доходов оказался скромнее и составил 5,6 процента.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Новосибирской области перешагнула 91 тысячу.

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Кристина Уколова
Журналист

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