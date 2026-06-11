Суд в Новосибирске отложил рассмотрение УДО экс-чиновницы по делу «Зимней вишни»

В Новосибирске Октябрьский районный суд отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшей чиновницы Танзили Комковой. Она ранее возглавляла инспекцию Госстройнадзора Кемеровской области и стала одной из осуждённых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Женщина просит отпустить её по состоянию здоровья. Новое заседание назначено на 22 июля.

В декабре 2021 года суд в Кемерове приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 80 миллионов рублей. Её признали виновной во взяточничестве, превышении должностных полномочий и финансовых махинациях. Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии №9 на территории Новосибирской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда, слушание перенесли, поскольку до сих пор не готовы результаты медицинской экспертизы. Без этого документа принять решение об условно-досрочном освобождении невозможно. Сама трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Жертвами пожара стали 60 человек, из них 37 детей. Основными причинами гибели людей назвали едкий дым и запертые двери в кинозале.

Ранее сообщалось, что суд смягчил приговор бывшему замглавы полиции Новосибирска Захарову.