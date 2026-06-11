Суд в Новосибирской области отказал мужчине в иске из-за опавших листьев с соседского дерева

Житель Новосибирской области попытался взыскать с соседа компенсацию за опавшую листву, но суд встал на сторону ответчика.

Как сообщили 11 июня в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мужчина был недоволен тем, что каждую осень листья с соседского дерева падают на его участок. По мнению истца, это вынуждало его нести дополнительные расходы на уборку в размере 30 тысяч рублей. Он просил суд обязать соседа решить проблему с листвой и возместить судебные издержки.

По делу назначили экспертизу, которая показала, что деревья ответчика высажены с соблюдением всех правил, а опавшая листва никак не нарушает права собственника смежного участка. В итоге суд полностью отказал в удовлетворении требований. Более того, с истца в пользу соседа взыскали расходы на оплату услуг представителя в размере 50 тысяч рублей.

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