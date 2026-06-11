ТУАД Новосибирской области сэкономил 2,55 миллиарда на торгах по содержанию трасс

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области подвело итоги масштабных аукционов. Заключены контракты на содержание 12,6 тысячи километров региональных дорог общей стоимостью более 21,7 миллиарда рублей. Благодаря высокой конкуренции на торгах удалось сэкономить 2,55 миллиарда рублей.

Крупнейшим подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор», которое будет обслуживать трассы сразу в нескольких десятках районов области. По отдельным контрактам снижение начальной стоимости составило от 17 до 41,5 процента. Среди других победителей — ООО ПК «Инвестстройпроект», взявшее на себя 490 километров дорог в Краснозёрском районе, ООО «Новосибирскагропромдорстрой» с 799 километрами в Кыштовском и Каргатском районах, ООО «Линия» с 308 километрами в Маслянинском и Тогучинском районах, ООО «Стройдорсиб» с 581 километром в Барабинском, Куйбышевском и Убинском районах, а также АО «Мариинскавтодор», которое займётся 622 километрами дорог в Купинском районе.

В ТУАД отметили, что появление на торгах новых подрядных организаций, ранее не работавших в регионе, напрямую повлияло на рост конкуренции. Это позволило добиться максимальной экономии. Сэкономленные средства будут перенаправлены на устранение дефектов дорожной сети и приведение участков в нормативное состояние. Контракты рассчитаны на период с 2026 по 2029 год.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза одобрила проект терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области.