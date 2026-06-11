В Новосибирске выставили на торги Infiniti QX 80 за 3,3 миллиона рублей

В Новосибирской области на электронные торги выставили тёмно-бордовый Infiniti QX 80. Начальная цена внедорожника составляет чуть больше 3,3 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги» в начале июня. Согласно описанию лота, автомобиль сошёл с конвейера десять лет назад, в 2016 году, и сейчас находится в Новосибирске на улице Максима Горького.

Торги проходят в формате реализации имущества должников. Основанием для продажи стало постановление о передаче арестованного имущества на аукцион. На машину наложены обременения — арест и запрет регистрационных действий. Собственником указана новосибирская фирма, а взыскателем по исполнительному производству выступает компания из Минска. Сами торги планируется провести в июле, шаг аукциона составляет 33,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске иностранец пытался тайно вывезти 2,8 миллиона рублей через Толмачёво.