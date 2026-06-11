В Новосибирске женщина с битой разнесла лобовое стекло автомобиля во дворе дома

В Октябрьском районе Новосибирска во дворе дома на улице Высоцкого, 53 произошёл конфликт, попавший на камеру домофона. Видео опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как сначала женщина наносит несколько сильных ударов предметом, похожим на биту, по лобовому стеклу припаркованного автомобиля. Затем к ней присоединяется мужчина, который продолжает крушить стекло. Сразу после этого между группой людей вспыхивает перепалка. Один из участников, выглядывая из подъезда, пообещал компенсировать ущерб, судя по всему, владельцу пострадавшей машины.

На финальных кадрах разбитое стекло падает, а кто-то садится за руль, заводит автомобиль и уезжает.

Ранее сообщалось, что Барабинский суд займётся иском прокурора о кресле-коляске для осуждённого инвалида.