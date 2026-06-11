В Новосибирской области создали инвалидные коляски, способные ездить по лестницам

В Новосибирской области разработали инновационные инвалидные электроколяски, способные подниматься по лестницам и передвигаться по пересечённой местности. С производством техники 10 июня ознакомилась заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова, сообщает пресс-служба правительства области.

Уникальные средства реабилитации создала новосибирская компания — резидент фонда «Сколково». Предприятие выпускает высокотехнологичные инвалидные коляски на основе отечественных комплектующих. По данным разработчиков, аналогов такой продукции в мире не существует.

Одной из главных разработок стала инвалидная коляска-ступенькоход с электроприводом. Она позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно преодолевать лестницы в местах, где нет пандусов и подъёмников. Техника оснащена системой вертикализации и полным приводом с функцией «крабового» разворота, что помогает передвигаться практически по любой поверхности.

Ирина Мануйлова отметила, что компания получала государственную поддержку на всех этапах развития — от создания прототипа до запуска серийного производства. Сегодня в производстве используется около 85 процентов российских комплектующих, включая материалы, электронные компоненты и пресс-формы. Программное обеспечение и электроника полностью разработаны специалистами компании.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов.