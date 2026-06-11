В Новосибирской области увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,9 миллиона

В Новосибирской области повысили единовременные выплаты для военнослужащих по контракту. При подписании договора до 30 июня боец может получить до 2,9 миллиона рублей. Также контрактникам гарантируют ежемесячное денежное содержание от 224 тысяч рублей.

Мужчины в возрасте от 18 до 46 лет, признанные годными по состоянию здоровья, могут поступить на службу в новые подразделения беспилотных летательных аппаратов. Для них предусмотрена выплата до 2,9 миллиона рублей, обязательное двухмесячное обучение и возможность увольнения после окончания контракта. В Новосибирске действует специализированный пункт отбора на военную службу, где комплектуют войска беспилотных систем. Преимущество при зачислении получают кандидаты с техническими навыками, аналитическими способностями и уверенным знанием компьютера.

Подготовка новобранцев проходит в учебных центрах и на полигонах под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Возможность получить повышенные выплаты сохраняется меньше месяца. Узнать подробнее о службе по контракту можно по бесплатному номеру горячей линии 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.

Ранее сообщалось, что ТУАД жестко наказывает «Новосибирскавтодор» за срыв обязательств по контрактам.