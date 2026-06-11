Все сегменты строительной отрасли в Новосибирской области пребывают в стагнации

Строительная отрасль Новосибирской области стагнирует по всем основным сегментам. Такую оценку в разговоре с Сиб.фм дал независимый эксперт Сергей Николаев.

По его словам, объёмы строительства снижаются и в многоквартирных домах, и в индивидуальном жилье, параллельно падает объём строительных работ. Сокращается выпуск основных строительных материалов. Льготная ипотека, которая раньше служила драйвером роста продаж новостроек, просела. Рыночная ипотека теперь используется главным образом для приобретения готовых квартир, где цена заметно ниже. Объём продаж нарастающим итогом с начала года не провалился только благодаря январю — последнему месяцу, когда действовала семейная ипотека на прежних условиях.

Николаев отмечает, что число новых проектов растёт скорее от безысходности, чем от реального спроса. Вертикально-интегрированные структуры пытаются с помощью новых строек загрузить существующие мощности. Другие компании запускают проекты, чтобы выскочить из бридж-кредитов на земельные участки в проектное финансирование. При этом растёт доля проектов с разрешениями на строительство, которые пока находятся лишь на стадии подготовки площадки. Арендные ставки снижаются, а затоваренность рынка новостроек увеличивается, в основном за счёт проектов в низкой степени готовности. Цены встали как на новостройки, так и на готовое жильё.

Эксперт добавил, что ситуация в остальных регионах России мало отличается, за исключением столичных, куда массово пошли деньги с депозитов. Однако потенциал сохраняется за счёт накоплений на депозитах и прибыли банков. По ощущениям Николаева, продажи уже достигли дна. Дальше рынок ждёт либо рост продаж, либо череда банкротств застройщиков с непредсказуемыми последствиями. Пока же предложения по реформированию рынка больше напоминают упражнения дилетантов широкого профиля, чем реальную стратегию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области резко замедлилось строительство жилья.