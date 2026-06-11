Южное кладбище в Новосибирске планируют расширить на 6,5 гектара

Мэрия Новосибирска и правительство области прорабатывают вопрос о выделении 6,5 гектара земли в Барышевском сельсовете для расширения Южного кладбища.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Южное кладбище считается одним из ключевых городских некрополей. На его территории расположены захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, учёных, академиков и других выдающихся жителей Новосибирска и области. Именно поэтому вопрос расширения площади погоста имеет особое значение для города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд оставил в силе приговор кладбищенскому убийце.