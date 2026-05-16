В Новосибирской области суд оставил в силе приговор кладбищенскому убийце

Новосибирский суд рассмотрел апелляцию одного из фигурантов резонансного убийства, совершённого на кладбище в Читинской области, и оставил приговор без изменений.

Преступление произошло в августе 2023 года в городе Могоча. По версии следствия, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вывезли своего 43-летнего знакомого на кладбище. Перед этим для него заранее подготовили могилу.

На месте мужчину избили, после чего сбросили в яму и подожгли. Затем потерпевшего засыпали землёй. Позже экспертиза установила, что причиной смерти стало удушье.

Одного из участников преступления — 30-летнего гробовщика Семёна* — задержали в 2025 году. После его признательных показаний правоохранители объявили в розыск ещё двух подозреваемых — 47-летнего жителя Хабаровского края Дмитрия* и 43-летнего красноярца Алексея*. Позже обоих задержали.

В феврале 2026 года суд вынес приговор всем фигурантам дела. Алексей*, ранее судимый за избиение, получил 19,5 лет колонии строгого режима.

Осуждённый попытался обжаловать решение суда. Он настаивал, что его действия следует квалифицировать как укрывательство преступления, а не участие в убийстве. Однако Пятый апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Приговор вступил в законную силу.

* — имена героев публикации изменены.