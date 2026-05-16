сегодня 14:59
общество

Мужчина получил тяжёлые ожоги при пожаре в посёлке Чик Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
За минувшие сутки пожарные Новосибирской области ликвидировали 35 возгораний, большая часть которых – 19 случаев – пришлась на горящий мусор и сухую траву. Три человека получили травмы, при этом происшествий на водоёмах региона зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Один из пожаров произошёл вечером 15 апреля в посёлке Чик Кочковского района. Сообщение о возгорании на дачном участке поступило спасателям, и уже через 15 минут расчёт был на месте. К этому моменту садовый дом был полностью охвачен огнём. Благодаря слаженной работе шести огнеборцев и двух единиц техники пламя удалось остановить чуть более чем за час, защитив соседние жилые дома и строения от пожара.

В результате огнём был уничтожен участок в 49 квадратных метров, а на соседнем участке – повреждён сайдинг дома на площади в 6 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 55 «квадратов». Самого хозяина госпитализировали с ожогами второй и третьей степени в тяжёлом состоянии.

Наталья Шлюшинская
журналист

