Депутата Дарвина из Оби осудили за попытку мошенничества в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска 15 мая вынес приговор депутату Совета депутатов города Обь Андрею Дарвину, признав его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, Дарвин обещал знакомому уладить проблемы с законом через якобы имеющиеся связи в правоохранительных органах, однако в реальности он не планировал этого делать, а деньги хотел присвоить. Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Суд назначил Дарвину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. При этом суд освободил его от основного наказания в виде лишения свободы, зачтя время, проведённое им под стражей из расчёта день за полтора, а также период домашнего ареста из расчёта два дня за один.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде. Штраф в размере 700 тысяч рублей подлежит самостоятельному исполнению. Приговор пока не вступил в законную силу.