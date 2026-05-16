В Новосибирске ушёл из жизни основатель детской киностудии «Поиск» Пётр Анофриков

На 78-м году жизни скончался Пётр Иванович Анофриков – заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России и бессменный руководитель новосибирской детской киностудии «Поиск». О его кончине ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Пётр Анофриков в 1973 году основал в Новосибирске киноклуб, которому суждено было стать первой в стране детской киностудией. Долгие годы он не только руководил «Поиском», но и создавал собственные методики преподавания мультипликации, написал несколько книг и методических пособий.

Ещё одним важным детищем Анофрикова стал всероссийский фестиваль детского кино «Жар-птица», объединивший детские студии со всей страны. Этот фестиваль и сегодня остаётся значимой площадкой, где начинающие авторы могут представить свои работы и перенять опыт коллег.

Прощание с Петром Ивановичем состоится 16 мая по адресу улица Арбузова, 2-А в Новосибирске, начало намечено на три часа дня.