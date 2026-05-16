82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:50
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:50
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:23
общество

Пьяный новосибирец до смерти избил престарелую тёщу в новогоднюю ночь

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Доволенский районный суд вынес приговор местному жителю, который под Новый год до смерти избил свою 86-летнюю тёщу. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установил суд, трагедия разыгралась 31 декабря 2025 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно вспыхнувшей неприязни набросился с кулаками на мать своей супруги. Он нанёс пожилой женщине множественные удары по голове и туловищу, понимая, она находится в беспомощном состоянии и не способна дать отпор. Спустя некоторое время потерпевшая скончалась от полученных травм.

На судебном заседании мужчина свою вину так и не признал, настаивая на полном оправдании.

Однако суд приговорил сибиряка к девяти годам лишения свободы. Кроме того, были частично удовлетворены гражданские иски родственников погибшей. С осуждённого в пользу трёх потерпевших компенсацию морального вреда – 1,5 миллиона, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.