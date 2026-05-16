Пьяный новосибирец до смерти избил престарелую тёщу в новогоднюю ночь

Доволенский районный суд вынес приговор местному жителю, который под Новый год до смерти избил свою 86-летнюю тёщу. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установил суд, трагедия разыгралась 31 декабря 2025 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно вспыхнувшей неприязни набросился с кулаками на мать своей супруги. Он нанёс пожилой женщине множественные удары по голове и туловищу, понимая, она находится в беспомощном состоянии и не способна дать отпор. Спустя некоторое время потерпевшая скончалась от полученных травм.

На судебном заседании мужчина свою вину так и не признал, настаивая на полном оправдании.

Однако суд приговорил сибиряка к девяти годам лишения свободы. Кроме того, были частично удовлетворены гражданские иски родственников погибшей. С осуждённого в пользу трёх потерпевших компенсацию морального вреда – 1,5 миллиона, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.