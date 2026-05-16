На кладбищах Новосибирска стартовала обработка от клещей

В Новосибирске приступили к акарицидной обработке территорий общественных кладбищ. Об этом сообщили в мэрии города.

Первым, ещё 7 мая, начали обрабатывать «Гусинобродское» кладбище. На очереди – остальные городские погосты. Так, 16 мая обработка пройдёт на «Клещихинском» кладбище, а днём позже специалисты отправятся на «Чемское». С 16 по 19 мая запланированы работы на «Заельцовском» кладбище, а с 17 мая противоклещевую обработку начнут на «Южном», «Инском» и «Северном».

В мэрии также уточнили, что график может сдвигаться в зависимости от погодных условий.

