82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:48
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:48
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 10:39
общество

Каким будет лето: подскажут народные приметы на 16 мая

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

16 мая по православному календарю – день памяти мучеников Тимофея и Мавры. В народной традиции эта дата известна как Мавра Рассадница или Марфа Зелёные щи, и с ней связано множество погодных примет.

На Руси по этому дню судили о будущем урожае и лете. Обильная утренняя роса на Мавру предвещает хороший урожай огурцов и тёплое лето, а её отсутствие с утра – к дневному дождю. Считалось, что если зацвела черёмуха, стоит готовиться к похолоданию – знаменитым «черёмуховым холодам», которые обычно длятся несколько дней. Если же дуб распускает листья раньше ясеня – лето ожидается засушливым.

Особые приметы касались и животных. Если гуси и утки начинают активно махать крыльями и шуметь – это верный знак приближающегося ненастья или грозы.

Обращали внимание и на облака: плывущие высоко и быстро кучевые облака в этот день обещают скорое улучшение погоды и ясные дни впереди.

Помимо наблюдений за природой, день традиционно посвящался высадке рассады. Хозяйки обязательно варили щи из первой зелени – крапивы и щавеля. Также считалось, что скот к этому времени начинал давать самое вкусное молоко, за что дату прозвали ещё и Мавра Молочница.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.