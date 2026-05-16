Каким будет лето: подскажут народные приметы на 16 мая

16 мая по православному календарю – день памяти мучеников Тимофея и Мавры. В народной традиции эта дата известна как Мавра Рассадница или Марфа Зелёные щи, и с ней связано множество погодных примет.

На Руси по этому дню судили о будущем урожае и лете. Обильная утренняя роса на Мавру предвещает хороший урожай огурцов и тёплое лето, а её отсутствие с утра – к дневному дождю. Считалось, что если зацвела черёмуха, стоит готовиться к похолоданию – знаменитым «черёмуховым холодам», которые обычно длятся несколько дней. Если же дуб распускает листья раньше ясеня – лето ожидается засушливым.

Особые приметы касались и животных. Если гуси и утки начинают активно махать крыльями и шуметь – это верный знак приближающегося ненастья или грозы.

Обращали внимание и на облака: плывущие высоко и быстро кучевые облака в этот день обещают скорое улучшение погоды и ясные дни впереди.

Помимо наблюдений за природой, день традиционно посвящался высадке рассады. Хозяйки обязательно варили щи из первой зелени – крапивы и щавеля. Также считалось, что скот к этому времени начинал давать самое вкусное молоко, за что дату прозвали ещё и Мавра Молочница.