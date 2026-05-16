В новосибирском Академгородке начнут строить новую четырёхполосную дорогу

В Новосибирске выдано разрешение на строительство новой магистрали в Академгородке, которая свяжет район пересечения улиц Кутателадзе и Демакова с улицей Арбузова и обеспечит выезд на трассу «Кольцово – Академгородок». Об этом в своём MAX-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Финансирование проекта уже подтверждено контрактом. В ближайшие три года на подготовку территории и переустройство инженерных сетей будет направлено 1,6 миллиарда рублей. После завершения этого этапа подрядчик приступит к основным работам.

По проекту там вырастет современная дорога протяжённостью почти два километра. Четырёхполосная магистраль будет оборудована тротуарами, велодорожкой, освещением и остановочными павильонами.

Особое внимание уделено инфраструктуре для безопасности всех участников движения. Новый участок не только обеспечит дополнительный выезд из жилых кварталов, но и разгрузит существующие улицы. Как отметил глава города, для развития Новосибирского научного центра и всего Советского района – это важный проект.

