Житель Новосибирской области продал свою банковскую карту за 35 тысяч рублей

В Мошковском районе полицейские в ходе проверки оперативной информации задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, он передал свою банковскую карту третьему лицу для проведения незаконных операций. За эту услугу ему пообещали вознаграждение в размере 35 тысяч рублей, однако обещанных денег задержанный так и не дождался.

В отношении сибиряка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ. На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До этого молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с начала мая в России вступают в силу новые меры контроля за денежными переводами между банковскими картами.