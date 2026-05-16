82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:51
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:51
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 09:17
общество

Житель Новосибирской области продал свою банковскую карту за 35 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

В Мошковском районе полицейские в ходе проверки оперативной информации задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, он передал свою банковскую карту третьему лицу для проведения незаконных операций. За эту услугу ему пообещали вознаграждение в размере 35 тысяч рублей, однако обещанных денег задержанный так и не дождался.

В отношении сибиряка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ. На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До этого молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с начала мая в России вступают в силу новые меры контроля за денежными переводами между банковскими картами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.