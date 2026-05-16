сегодня 14:15
проиcшествия

Мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
16 мая на территории Новосибирского района произошло смертельное ДТП. Около восьми часов утра на 14-м километре автодороги К-12 столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель ГАЗ-33106 1992 года рождения двигался со стороны рабочего посёлка Колывань в направлении Новосибирска. В районе нерегулируемого перекрёстка он начал поворачивать налево и в этот момент произошло столкновение с попутным мотоциклом «Рэйсер», который обгонял этот автомобиль.

Мотоциклист 1969 года рождения получил тяжёлые травмы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спустя несколько часов мужчина скончался в лечебном учреждении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства происшествия.

0
Наталья Шлюшинская
журналист

