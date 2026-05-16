От гусеницы до Нарнии: новосибирцам объяснили, как иллюстрации помогают детям познавать книги

Книжная иллюстрация остаётся островком вдумчивого, эстетически выверенного образа в эпоху цифрового шума – особенно в детской литературе, где картинка становится для ребёнка первой дверью в мир смыслов. Об этом рассказал Олег Семёнов, профессор кафедры дизайна и художественного образования Института искусств НГПУ и вице-президент Союза дизайнеров России, пишет «АиФ Новосибирск».

По словам эксперта, восприятие иллюстраций меняется вместе с взрослением юного читателя, и родителям важно учитывать эти возрастные особенности. Для малышей от рождения до трёх лет на первый план выходят крупные формы, чистые цвета – красный, жёлтый, синий, зелёный – и чёткие контуры. Именно так работают знаменитые рисунки Эрика Карла в «Очень голодной гусенице» или иллюстрации Владимира Сутеева.

В возрасте от четырёх до семи лет дети уже способны следить за сюжетом через изображение. Им нравятся детализированные «виммельбухи» и иллюстрации-приключения, где можно подолгу рассматривать каждую страницу. Для этого периода отлично подойдут работы Виктора Чижикова к стихам Сергея Михалкова или акварели Геннадия Спирина к сказкам – они дарят ощущение волшебства и стимулируют воображение.

К восьми-одиннадцати годам иллюстрация берёт на себя новую задачу – помогает осмыслить сложный текст. Здесь востребованы чёрно-белые гравюры вроде классических работ Гюстава Доре к «Приключениям барона Мюнхгаузена», а также интерактивные элементы: комикс-вставки и заметки на полях, превращающие чтение в увлекательное исследование.

Подростки же нередко считают картинки атрибутом «детской» литературы, поэтому иллюстрации для них становятся более символичными и стильными – в духе комикса, граффити или минимализма. В качестве удачных примеров Олег Семёнов приводит сюрреалистичные рисунки к антиутопиям и оформление «Хроник Нарнии» в эстетике средневековых бестиариев.

В настоящее время иллюстраторы работают в широчайшем диапазоне техник – от традиционной гравюры, литографии и акварели до цифровой графики с имитацией классических стилей или коллажной и векторной эстетикой. Как отмечает эксперт, именно это многообразие книжной графики позволяет подобрать подходящий визуальный язык для читателей любого возраста, делая встречу с книгой по-настоящему запоминающейся.