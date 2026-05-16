14 аварий с мототранспортом произошло в Новосибирской области с начала года

С начала 2026 года на дорогах Новосибирской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, причём пять из них случились при участии несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

В ведомстве отмечают, что зачастую родители сами приобретают детям мотоциклы, скутеры и мопеды, не осознавая, к каким тяжёлым последствиям это может привести.

Сотрудники ГИБДД проводят по всей области профилактические рейды, направленные на выявление подростков, управляющих мототехникой без водительских прав. Только в текущем году в отношении несовершеннолетних водителей составлено 326 административных материалов. Кроме того, к ответственности привлекали и взрослых – 13 родителей уже получили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

