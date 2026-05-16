Новосибирец устроил стрельбу во время уличной ссоры в Ленинском районе

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во время уличного конфликта. Инцидент произошёл 15 мая у одного из домов на улице Троллейной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по НСО.

Как оказалось, между двумя местными жителями вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в нечто гораздо более опасное. Один из участников конфликта произвёл около восьми выстрелов в сторону оппонента, после чего сел в автомобиль и скрылся.

Полицейские опросили 44-летнего потерпевшего и возможных свидетелей, а также установили машину, на которой уехал злоумышленник. Вскоре подозреваемого удалось задержать по месту жительства. Им оказался 37-летний житель Ленинского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

Оружие, из которого новосибирец стрелял, изъято и направлено на баллистическую экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование продолжается.