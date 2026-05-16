В Новосибирске изъяли свыше 40 тысячи литров нелегального алкоголя на рынке «Левобережный»

Полицейские предотвратили продажу крупной партии немаркированного алкоголя в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД России.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии и участии прокуратуры провели проверку на оптово-розничном рынке «Левобережный», где обнаружили торговую точку, через которую реализовывались спиртные напитки без предусмотренной законом маркировки.

В ходе разбирательства выяснилось, что незаконный бизнес организовал местный житель – уроженец одной из республик ближнего зарубежья, впоследствии получивший российское гражданство. При осмотре принадлежащих ему складских помещений, оперативники нашли свыше 40 тысяч литров немаркированного пива с этикетками разных производителей. Этим находки не ограничилась: в припаркованном неподалёку фургоне «Газель», также принадлежащем недобросовестному предпринимателю, была обнаружена партия безакцизной водки объёмом более тысячи литров.

По предварительным оценкам, рыночная стоимость всей изъятой спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения превышает пять миллионов рублей. В настоящий момент алкогольные напитки направлены на экспертизу. После получения результатов исследования будет принято процессуальное решение.

