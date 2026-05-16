сегодня 11:15
общество

Магнитная буря накрыла Землю 16 мая: сколько продлится геошторм

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Магнитная буря уровня G1.7 фиксируется на Земле 16 мая, сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Индекс Kp достигает значения 5.67. По классификации данное возмущение близко к уровню G2 – средняя буря.

По прогнозам, завершение геошторма ожидается около часа дня по новосибирскому времени. Однако расслабляться метеозависимым людям пока не стоит: магнитосфера Земли будет оставаться возбуждённой в течение всего сегодняшнего дня, а также в утренние часы 17 мая – ориентировочно до семи утра воскресенья.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что синоптики спрогнозировали небольшие дожди 16 мая в Новосибирске во второй половине дня, а по области местами ожидаются грозы.

Наталья Шлюшинская
журналист

