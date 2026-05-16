Бастрыкин затребовал доклад о деле ветерана СВО, чей дом сгорел в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения жилищных прав участника специальной военной операции в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для вмешательства стали сообщения в социальных сетях, согласно которым ветеран СВО и его семья остались без крыши над головой после пожара. Как выяснилось, сгоревший дом ранее был признан аварийным, однако городская администрация уведомила пострадавших, что новое жильё им смогут предоставить не раньше 2033 года – именно на этот срок было запланировано расселение.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области по этому факту уже расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Антону Бадулину доложить не только о ходе расследования, но и о конкретных мерах, принятых для восстановления нарушенных прав участника СВО и его семьи.

