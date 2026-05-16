Назначен новый ректор Новосибирской консерватории

В Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки 15 мая состоялись выборы ректора. Коллектив единогласно поддержал кандидатуру заслуженного деятеля искусств РФ, кандидата искусствоведения, члена Совета при Президенте РФ по культуре Вячеслава Стародубцева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Первый замгубернатора Юрий Петухов подчеркнул, что консерватория по-прежнему входит в число ключевых российских центров подготовки профессиональных музыкантов. Он также добавил, что за время пребывания Стародубцева в статусе исполняющего обязанности ректора тот доказал свои управленческие способности и умение выстраивать совместную работу в творческой, учебной и просветительской сферах.

Карьера Вячеслава Стародубцева неразрывно связана с ведущими театральными и концертными площадками – на его счету свыше 70 спектаклей, поставленных в России и за рубежом. К команде консерватории он присоединился в 2019 году, а спустя четыре года возглавил её в качестве исполняющего обязанности ректора. За это время консерватория укрепила позиции в профессиональном сообществе, расширила партнерские связи с творческими вузами и культурными организациями. В числе наиболее ощутимых итогов – завершившийся капитальный ремонт Большого концертного зала, восстановление органа, модернизация материально-технической базы и благоустройство прилегающей территории. Активизировались студенческие инициативы и социальные проекты, включая программу «Большая музыка в малые города».

Среди ярких достижений – совместное исполнение оперы «Жизнь за царя» в 2024 году, которое объединило силы консерватории, музыкального колледжа, специальной музыкальной школы и Новосибирского театра оперы и балета. Проект получил высокую оценку профессионального сообщества и стал примером эффективного взаимодействия образовательных и культурных учреждений региона.

Стоит напомнить, что Новосибирская консерватория, открытая в 1956 году, стала первым высшим музыкальным учебным заведением Сибири и до сих пор остаётся единственной консерваторией, расположенной за Уралом.