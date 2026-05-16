Кафе «Большой казан» в Новосибирске закрыли на месяц за антисанитарию

Судебные приставы на 30 суток приостановили работу новосибирского кафе «Большой казан». Такое решение вынес суд после внеплановой проверки заведения надзорными органами, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Ревизоры обнаружили, что на кухне не соблюдается поточность технологических процессов, отсутствуют обязательные технологические карты, а система водоснабжения и водоотведения находится в неисправном состоянии. Кроме того, точке общепита не хватало технических средств для надлежащей обработки продукции. Все эти недочёты судом были признаны, как представляющие прямую угрозу причинения вреда здоровью людей.

На момент прибытия судебных приставов деятельность в кафе уже не велась. Помещение было опечатано, и теперь в течение всего месяца приставы-исполнители будут регулярно проверять, соблюдает ли владелец заведения требования судебного решения.

Напомним, что ранее на 20 суток также из-за нарушения санитарных норм была приостановлена деятельность овощного павильона, работавшего на рынке «Регион» в Кировском районе Новосибирска.