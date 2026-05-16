82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:51
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:51
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 16:40
общество

В военном институте Росгвардии в Новосибирске открыли комплекс для штурмовой подготовки

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском военном институте Росгвардии начали тестировать новый учебный комплекс «Натиск». Площадка предназначена для подготовки курсантов к действиям в сложных и экстремальных условиях.

Снаружи объект выглядит как обычный металлический контейнер. Однако внутри оборудован полноценный тактический полигон. Там расположены лабиринты, лестницы и специальные зоны с препятствиями для тренировок.

На комплексе курсанты отрабатывают штурм помещений, задержание нарушителей, эвакуацию раненых и досмотр зданий. Занятия проходят в полном снаряжении. При этом тренировки проводят как при свете, так и в полной темноте, чтобы максимально приблизить условия к реальным операциям.

Инициатором проекта стал заместитель начальника института Батор Шодоев. По словам разработчиков, сценарии занятий можно менять практически каждый день. Это позволяет бойцам быстрее адаптироваться к разным ситуациям и совершенствовать навыки командной работы.

Особый акцент в подготовке делают на взаимодействии между курсантами и контроле пространства во время выполнения задач. В дальнейшем разработку планируют запатентовать и использовать в других учебных заведениях Росгвардии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.