В военном институте Росгвардии в Новосибирске открыли комплекс для штурмовой подготовки

В Новосибирском военном институте Росгвардии начали тестировать новый учебный комплекс «Натиск». Площадка предназначена для подготовки курсантов к действиям в сложных и экстремальных условиях.

Снаружи объект выглядит как обычный металлический контейнер. Однако внутри оборудован полноценный тактический полигон. Там расположены лабиринты, лестницы и специальные зоны с препятствиями для тренировок.

На комплексе курсанты отрабатывают штурм помещений, задержание нарушителей, эвакуацию раненых и досмотр зданий. Занятия проходят в полном снаряжении. При этом тренировки проводят как при свете, так и в полной темноте, чтобы максимально приблизить условия к реальным операциям.

Инициатором проекта стал заместитель начальника института Батор Шодоев. По словам разработчиков, сценарии занятий можно менять практически каждый день. Это позволяет бойцам быстрее адаптироваться к разным ситуациям и совершенствовать навыки командной работы.

Особый акцент в подготовке делают на взаимодействии между курсантами и контроле пространства во время выполнения задач. В дальнейшем разработку планируют запатентовать и использовать в других учебных заведениях Росгвардии.