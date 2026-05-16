82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:50
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:50
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 16:20
общество

Северное сияние озарило небо над Новосибирской областью ночью 16 мая

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирской области в ночь на 16 мая смогли наблюдать северное сияние. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии XRAS.

По данным специалистов, пик активности пришёлся на период с 01:00 до 04:00 по московскому времени. Интенсивность полярного сияния достигала 8 баллов из 10.

Кроме жителей Новосибирской области, необычное природное явление этой ночью наблюдали также в Беларуси и Германии.

К 10 утра 16 мая индекс интенсивности северного сияния снизился до 6 баллов.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.