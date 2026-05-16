Северное сияние озарило небо над Новосибирской областью ночью 16 мая

Жители Новосибирской области в ночь на 16 мая смогли наблюдать северное сияние. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии XRAS.

По данным специалистов, пик активности пришёлся на период с 01:00 до 04:00 по московскому времени. Интенсивность полярного сияния достигала 8 баллов из 10.

Кроме жителей Новосибирской области, необычное природное явление этой ночью наблюдали также в Беларуси и Германии.

К 10 утра 16 мая индекс интенсивности северного сияния снизился до 6 баллов.