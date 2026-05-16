82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:51
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:51
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 17:00
общество

В Новосибирской области начали ловить перегруженные фуры мобильными весами

Фото: Сиб.фм / нейросеть
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области усилили контроль за большегрузами, которые передвигаются с превышением допустимого веса.

Теперь для проверок используют не только стационарные пункты, но и мобильные весы. Их могут устанавливать в разных местах, поэтому водителям стало сложнее заранее узнать о проверке и объехать контроль.

Такие меры ввели для защиты дорог от повреждений. До 24 мая 2026 года в регионе действует временное ограничение для транспорта с нагрузкой на ось более пяти тонн. Весной дорожное покрытие особенно уязвимо, поэтому власти решили сократить нагрузку на трассы.

При этом запрет не касается транспорта с социально важными грузами. Ограничения не распространяются на машины с продуктами и лекарствами, пассажирские автобусы, а также спецтехнику.

Для остальных грузовиков организовали специальные маршруты объезда. В Новосибирске транзит проходит через улицы Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира и Ватутина. Далее транспорт направляют через Бугринский мост на Большевистскую, Старое и Бердское шоссе.

Кроме того, для проезда открыты коридоры К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево», а также маршрут «Инская — Барышево — 39 км дороги К-19р».

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.