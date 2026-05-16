Новосибирский арбитраж подвёл итоги по интеллектуальным правам

Арбитражный суд Новосибирской области за 2025 год рассмотрел 883 дела, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на данные суда.

Больше всего споров касалось товарных знаков. В суд поступило 373 заявления. К настоящему моменту рассмотрено 347 дел, из которых 278 завершились удовлетворением требований. Таким образом, доля положительных решений превысила 80%.

По делам, связанным с авторскими правами, статистика оказалась заметно скромнее. Из 136 поступивших заявлений суд успел рассмотреть 111. При этом удовлетворены были только девять исков, что составляет около 8%.

Споры по патентным правам встречались редко. За год поступило всего два заявления, одно из них завершилось в пользу заявителя.

Также суд рассматривал дела о фирменных наименованиях. Из 18 поступивших заявлений было рассмотрено 19 дел, включая материалы прошлых периодов. В десяти случаях требования удовлетворили.

Кроме того, в 92 судебных процессах участвовали иностранные правообладатели.