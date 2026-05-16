В Новосибирской области временно изменят расписание 23 электричек

В Новосибирской области с 18 по 27 мая изменится график движения пригородных поездов западного направления. Корректировки связаны с плановым ремонтом железнодорожных путей, сообщили в компании «Экспресс-пригород».

Изменения затронут сразу 23 электрички. Сильнее всего поменяется расписание поездов на направлениях Новосибирск — Коченёво и Чулымская — Новосибирск.

Так, электропоезд №6307 будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 7:11. Это на 1 час 20 минут раньше обычного времени. В свою очередь поезд №6314 из Чулымской прибудет в Новосибирск более чем на час позже привычного графика.

Корректировки также затронут маршруты до Барабинска, Татарской, Дупленской, Чулымской и других населённых пунктов региона. Для части электричек изменения окажутся небольшими — от нескольких минут до часа.

Отдельное расписание будет действовать в разные даты. С 18 по 22 мая, а также с 25 по 27 мая изменят график движения поезда №6326 Чулымская — Новосибирск-Восточный. Кроме того, 23 и 24 мая временно скорректируют расписание поездов №6328 и №6353.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой, чтобы избежать опозданий и пересадок.