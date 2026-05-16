В Новосибирске право на крупную застройку продали за 860 миллионов рублей

В Новосибирске завершился аукцион на право комплексного развития территории в границах улиц Кошурникова, Добролюбова и Стофато. Победитель торгов заплатит за договор 860 миллионов рублей. Это более чем в пять раз выше стартовой стоимости, которая составляла 153,8 миллиона рублей.

Победителем стала компания «СЗ „ТАК. Стофато“», входящая в группу компаний «ТАК». Девелоперу предстоит освоить участок площадью около шести гектаров в Октябрьском районе города.

Согласно условиям проекта, застройщик должен возвести свыше 103 тысяч квадратных метров жилья. Также компания обязана расселить 41 аварийный дом и провести ряд социальных работ.

В частности, инвестор увеличит вместимость детского сада №372 — со 115 до 275 мест. Кроме того, проект предусматривает строительство новой дороги по улице Стофато, создание помещений для участкового пункта полиции и финансирование части мест в новой школе на улице Черемховской. Речь идет о 536 местах из 1500 запланированных.

По информации Rusprofile, ООО «СЗ „ТАК. Стофато“» зарегистрировали в ноябре 2025 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Сейчас в организации числится один сотрудник. Руководителем указан Никита Галитаров, а владельцем выступает АО «ТАК».

Торги мэрия Новосибирска объявила 17 апреля. В аукционе участвовали две компании — «Нова-Капитал» и «ТАК. Стофато». Победу одержал застройщик, предложивший максимальную сумму за право реализации проекта.