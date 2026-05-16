На улицах Новосибирска самосвал рассыпал глину

Днем 15 мая сразу на нескольких улицах правобережья Новосибирска появились крупные россыпи глины. Фотографии загрязнённых дорог опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По словам водителей, в некоторых местах слой глины оказался настолько большим, что автомобилистам приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать опасные участки.

Горожане предположили, что причиной стал один из большегрузов, перевозивших грунт. Очевидцы заметили несколько самосвалов с такой же глиной. По одной из версий, у машины мог быть плохо закрыт задний борт кузова, из-за чего содержимое высыпалось прямо во время движения.

Позже информацию подтвердили в мэрии Новосибирска. Во время проверки специалисты установили владельца грузовика и перевозчика, нарушивших правила транспортировки груза.

В администрации уточнили, что водитель не обеспечил надёжную фиксацию заднего борта. Из-за этого глина оказалась на проезжей части.

Материалы проверки уже передали в ГИБДД для привлечения виновного к административной ответственности. Загрязнённые участки дорог после этого очистили муниципальные подрядчики.