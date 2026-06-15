Губернатор Новосибирской области Травников перераспределил обязанности уволенного Петухова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 15 июня объявил о перераспределении обязанностей бывшего первого заместителя Юрия Петухова.

Напомним, что глава региона ранее уже сообщал о том, что обязанности его первого зама временно распределят между другими членами команды.

Контроль за действиями всех заместителей губернатора теперь возложен на первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. Вопросы развития информационного комплекса региона перешли в ведение Валентины Дудниковой. Ирина Мануйлова получила дополнительные полномочия по курированию Министерства культуры Новосибирской области, а также Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Евгению Прохоренко поручена координация всех подразделений администрации губернатора, включая управление делами. Контроль над информационной политикой региона закреплён за Романом Бурдиным.

Напомним, что Юрий Петухов ранее занимал должность первого заместителя губернатора и курировал широкий спектр направлений, включая вопросы государственного управления, кадровую политику и антикоррупционную работу. Об его увольнении Андрей Травников официально сообщил на прошлой неделе. Как сообщил Сиб.фм осведомлённый источник, эта ситуация не связана с громкими уголовными делами о коррупции или превышении полномочий.