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общество

82 мигрантам закрыли въезд в Россию после рейда в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Новосибирске прошёл масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники полиции осмотрели более 130 объектов — строительные площадки, рынки и автосервисы. Итогом проверок стало выявление 123 нарушений, сообщили в правоохранительных органах.

Большинство нарушений, а именно 84 случая, связаны с правилами въезда и выезда из Российской Федерации. Ещё у 12 иностранцев возникли проблемы с трудовой деятельностью, а 13 мигрантов работали без официального разрешения. Также были выявлены случаи просроченных патентов на работу — их обладатели привлечены к административной ответственности.

Общая сумма наложенных штрафов составила 116 тысяч рублей. По результатам рейда въезд в Россию теперь закрыт для 82 мигрантов. В отношении одного человека принято решение о высылке из страны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранты спрятались от силовиков среди тюков в торговом центре «Восход».

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Кристина Уколова
Журналист

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